Громов (Аммосов) Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громов (Аммосов) Геннадий Иванович

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Место рождения

Петроград, Россия.

Дата рождения

19.01.1914

Дата смерти

03.05.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914

Отец: Громов-Аммосов Иван Евдокимович

Мать: Аммосова-Громова Евдокия Стефановна

Петроград, Россия.
Рождение ребёнка
02.02.1937

Дочь: Курина Дина (Татьяна) Геннадьевна

Мать ребёнка: Громова Ольга Романовна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
07.02.1952

Дочь: Громова Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Громова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
18.06.1953

Дочь: Алексеева Галина Геннадьевна

Мать ребёнка: Громова Нина Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Громова Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Громова Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громова Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громова Нина Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Громова Ольга Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громова Ольга Романовна

Смерть
03.05.1968
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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