Громов (Аммосов) Геннадий Иванович
Место рожденияПетроград, Россия.
Дата рождения19.01.1914
Дата смерти03.05.1968
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914
Петроград, Россия.
Рождение ребёнка
02.02.1937
Дочь: Курина Дина (Татьяна) Геннадьевна
Мать ребёнка: Громова Ольга Романовна
Рождение ребёнка
07.02.1952
Дочь: Громова Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Громова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1953
Дочь: Алексеева Галина Геннадьевна
Мать ребёнка: Громова Нина Ивановна
Развод
Неизвестно
Жена: Громова Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Громова Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Громова Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Громова Нина Ивановна
Развод
Неизвестно
Жена: Громова Ольга Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Громова Ольга Романовна
Смерть
03.05.1968
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно