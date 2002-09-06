Никулин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 18.10.1926

Дата смерти

Около 06.09.2002

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Около 1971 г.р.

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.10.1926

Отец: Никулин Григорий

Мать: Никулина Наталья

Рождение ребёнка
03.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никулина Нина

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около ?.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никулина Нина

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 08.10.1971

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Никулина Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина Нина

Смерть
Около 06.09.2002
Похороны
Неизвестно
Миасс, Миасский, Челябинская область
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