Никулин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 18.10.1926
Дата смертиОколо 06.09.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.10.1926
Отец: Никулин Григорий
Мать: Никулина Наталья
Рождение ребёнка
03.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никулина Нина
Рождение ребёнка
Около ?.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никулина Нина
Рождение ребёнка
Около 08.10.1971
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Никулина Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никулина Нина
Смерть
Около 06.09.2002
Похороны
Неизвестно