Куликов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кулик Сергей
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
военный (штабс-капитан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Федор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Петр
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно