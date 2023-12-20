Борзова Лукерья Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Борзов Евстафий Лукьянов
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Борзов Евстафий Лукьянов
Смерть
Неизвестно