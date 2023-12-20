Борзова Лукерья Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзова Лукерья Ефремова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Борзов Исай Евстафиев

Отец ребёнка: Борзов Евстафий Лукьянов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Борзов Гавриил Евстафиев

Отец ребёнка: Борзов Евстафий Лукьянов

Смерть
Неизвестно

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