Лариса Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Айсен Терентьевич
Отец ребёнка: Игнатьев Терентий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Константин Терентьевна
Отец ребёнка: Игнатьев Терентий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Варвара Терентьевна
Отец ребёнка: Игнатьев Терентий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Уля Терентьевна
Отец ребёнка: Игнатьев Терентий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Борис Терентьевич
Отец ребёнка: Игнатьев Терентий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Дария Терентьевна
Отец ребёнка: Игнатьев Терентий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно