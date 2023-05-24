Лариса Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лариса Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Айсен Терентьевич

Отец ребёнка: Игнатьев Терентий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Константин Терентьевна

Отец ребёнка: Игнатьев Терентий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Варвара Терентьевна

Отец ребёнка: Игнатьев Терентий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Уля Терентьевна

Отец ребёнка: Игнатьев Терентий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Борис Терентьевич

Отец ребёнка: Игнатьев Терентий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Дария Терентьевна

Отец ребёнка: Игнатьев Терентий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Терентий Константинович

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