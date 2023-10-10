Соловьева (Самсонова) Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Самсонова) Наталия Ивановна

Место рождения

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния

Дата рождения

14.08.1902 ст.

Дата смерти

22.04.1967

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1902 ст.

Отец: Самсонов Иван Николаевич

Мать: Коркулева Ольга Николаевна

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
03.11.1922

Муж: Соловьев Василий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.11.1924

Дочь: Соловьева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.01.1926

Сын: Соловьев Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Соловьев Василий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
17.03.1938

Муж: Никулин Иван Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.04.1967
Москва, город федерального значения Москва
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