Соловьева (Самсонова) Наталия Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.08.1902 ст.
Дата смерти22.04.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1902 ст.
Бракосочетание
03.11.1922
Рождение ребёнка
22.11.1924
Дочь: Соловьева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Соловьев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
04.01.1926
Сын: Соловьев Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Соловьев Василий Алексеевич
Бракосочетание
17.03.1938
Смерть
22.04.1967