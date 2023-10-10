Ермакова (Семёнова) Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Семёнова) Лариса Николаевна

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Место рождения

Млодать, Курский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

19.02.1967

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1967

Отец: Семёнов Николай

Мать: Сухоручкина Валентина Павловна

Млодать, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.07.1987

Дочь: Косинова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Косинов Владимир

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
1996

Сын: Николаевич Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косинов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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