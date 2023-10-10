Ермакова (Семёнова) Лариса Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.02.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1967
Отец: Семёнов Николай
Рождение ребёнка
02.07.1987
Дочь: Косинова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Косинов Владимир
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
1996
Сын: Николаевич Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косинов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан