Подосенова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1950
Рождение ребёнка
30.03.1977
Сын: Подосенов Андрей Валентинович
Отец ребёнка: Подосенов Валентин Александрович
Рождение ребёнка
30.01.1980
Дочь: Подосенова Елена Валентиновна
Отец ребёнка: Подосенов Валентин Александрович
Рождение ребёнка
16.03.1986
Дочь: Подосенова Ольга Валентиновна
Отец ребёнка: Подосенов Валентин Александрович
Бракосочетание
Неизвестно