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Подосенова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1950

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1950

Отец: Истомахин Николай Иванович

Мать: Истомахина Жидкова Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
30.03.1977

Сын: Подосенов Андрей Валентинович

Отец ребёнка: Подосенов Валентин Александрович

Рождение ребёнка
30.01.1980

Дочь: Подосенова Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Подосенов Валентин Александрович

Рождение ребёнка
16.03.1986

Дочь: Подосенова Ольга Валентиновна

Отец ребёнка: Подосенов Валентин Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подосенов Валентин Александрович

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