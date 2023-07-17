Быков Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1994

Пол

Мужской

Отец

1969 г.р.

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1994

Отец: Быков Михаил

Мать: Быкова Наталья

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