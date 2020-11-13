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Перов Михаил Александрович
Перов Михаил Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.11.2020
Пол
Мужской
Отец
Перов Александр Викторович
1985 г.р.
Мать
Аникина Марина Михайловна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.2020
Отец:
Перов Александр Викторович
Мать:
Аникина Марина Михайловна
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