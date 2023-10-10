Торопченов Александр Ефимович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Бракосочетание
31.01.1843
Рождение ребёнка
22.11.1843
Сын: Торопченов Николай Александрович
Мать ребёнка: Торопченова Марья Максимова
Рождение ребёнка
22.04.1845
Сын: Торопченов Василий Александрович
Мать ребёнка: Торопченова Марья Максимова
Рождение ребёнка
11.01.1848
Сын: Торопченов Павел Александрович
Мать ребёнка: Торопченова Марья Максимова
Рождение ребёнка
01.06.1851
Сын: Торопченов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Торопченова Марья Максимова
Рождение ребёнка
25.01.1853
Сын: Торопченов Иван Александрович
Мать ребёнка: Торопченова Марья Максимова
Рождение ребёнка
18.08.1855
Сын: Торопченов Петр Александрович
Мать ребёнка: Торопченова Марья Максимова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно