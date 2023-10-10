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Торопченов Александр Ефимович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Торопченов Ефим Максимов?

Мать: Торопченова Анисья Яковлевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
31.01.1843

Жена: Торопченова Марья Максимова

Рождение ребёнка
22.11.1843

Сын: Торопченов Николай Александрович

Мать ребёнка: Торопченова Марья Максимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
22.04.1845

Сын: Торопченов Василий Александрович

Мать ребёнка: Торопченова Марья Максимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
11.01.1848

Сын: Торопченов Павел Александрович

Мать ребёнка: Торопченова Марья Максимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.06.1851

Сын: Торопченов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Торопченова Марья Максимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
25.01.1853

Сын: Торопченов Иван Александрович

Мать ребёнка: Торопченова Марья Максимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
18.08.1855

Сын: Торопченов Петр Александрович

Мать ребёнка: Торопченова Марья Максимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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