Куликова (Вороная) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Вороная) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1978 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.08.2005

Муж: Куликов Александр Васильевич

Бракосочетание
06.08.2005

Муж: не указан

Рождение ребёнка
20.12.2007

Дочь: София Александровна

Отец ребёнка: Куликов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
16.12.2010

Сын: Куликов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Куликов Александр Васильевич

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