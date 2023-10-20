Куликова (Вороная) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.08.2005
Бракосочетание
06.08.2005
Муж: не указан
Рождение ребёнка
20.12.2007
Дочь: София Александровна
Отец ребёнка: Куликов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
16.12.2010
Сын: Куликов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Куликов Александр Васильевич