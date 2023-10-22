Гайнуллина Эльмира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнуллина Эльмира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1986

Дочь: Морозова Асия Зинуровна

Отец ребёнка: Гайнуллин Зинур Файзрахманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайнуллин Ринат Зинурович

Отец ребёнка: Гайнуллин Зинур Файзрахманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайнуллин Зинур Файзрахманович

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