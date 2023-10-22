Гайнуллина Эльмира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1986
Дочь: Морозова Асия Зинуровна
Отец ребёнка: Гайнуллин Зинур Файзрахманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайнуллин Ринат Зинурович
Отец ребёнка: Гайнуллин Зинур Файзрахманович
Бракосочетание
Неизвестно