Копотилова (Морозова) Палагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Морозов Петр Иванович
Бракосочетание
До 1778
Коха, Иланский муниципальный район, Красноярский край
https://proza.ru/2021/09/27/451
Место жительства
До 1778
Старый Акульшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно