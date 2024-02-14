Копотилова (Морозова) Палагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копотилова (Морозова) Палагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Морозов Петр Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1778

Муж: Копотилов Михаил Афонасьевич

Коха, Иланский муниципальный район, Красноярский край
https://proza.ru/2021/09/27/451
Место жительства
До 1778
Старый Акульшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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