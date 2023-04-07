Мавра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1700 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Евдокия Антиповна

Отец ребёнка: Антип Лукьянович

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Варвара Антиповна

Отец ребёнка: Антип Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антип Лукьянович

Смерть
Неизвестно
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