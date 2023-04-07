Мавра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Евдокия Антиповна
Отец ребёнка: Антип Лукьянович
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Варвара Антиповна
Отец ребёнка: Антип Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антип Лукьянович
Смерть
Неизвестно