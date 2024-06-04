Зелюкова (Усольцева) Галина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1966
Рождение ребёнка
12.11.1967
Сын: Зелюков Валерий Викторович
Отец ребёнка: Зелюков Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
26.04.1970
Сын: Зелюков Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Зелюков Виктор Николаевич