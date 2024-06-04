Зелюкова (Усольцева) Галина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелюкова (Усольцева) Галина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1966

Муж: Зелюков Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
12.11.1967

Сын: Зелюков Валерий Викторович

Отец ребёнка: Зелюков Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
26.04.1970

Сын: Зелюков Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Зелюков Виктор Николаевич

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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