Левченко Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Петр

Мать: Волкова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левченко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левченко Александр Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левченко Роман Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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