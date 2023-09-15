Левченко Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Петр
Мать: Волкова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левченко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левченко Александр Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левченко Роман Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно