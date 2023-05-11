Коноваленкова Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноваленкова Дарья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

29.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Коноваленкова Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коноваленкова Варвара

Отец ребёнка: Коноваленков Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коноваленков Василий

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноваленков Георгий Андреевич

Смерть
29.04.1961
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