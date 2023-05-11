Коноваленкова Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти29.04.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Коноваленкова Надежда
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коноваленкова Варвара
Отец ребёнка: Коноваленков Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коноваленков Василий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.1961