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Симакова Галина Васильевна

Место рождения

Ошурки, Завражьинская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Ошурки, Завражьинская волость, Костромской уезд
Осуждение
1931
как член семьи кулака, выслана из д. Ошурки на спецпоселение в г. Магнитогорск
Реабилитация осужденного
13.01.1994
Отбывание наказания
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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