Параскева Васильевна
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смерти1776
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Василий Емельянович
Мать: Ирина Гаврииловна
Бракосочетание
08.06.1743
Муж: Михаил Гавриилович
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.05.1744
Дочь: Мавра Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Гавриилович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Гавриилович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Гавриилович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Гавриилович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Семен Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Гавриилович
Место жительства
Неизвестно
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
1776