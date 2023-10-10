Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Васильевна

Параскева Васильевна

Место рождения

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

1776

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Василий Емельянович

Мать: Ирина Гаврииловна

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.06.1743

Муж: Михаил Гавриилович

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.05.1744

Дочь: Мавра Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Гавриилович

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Гавриилович

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Гавриилович

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Гавриилович

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Семен Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Гавриилович

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
1776
Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close