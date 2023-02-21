Татьяна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1884
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Одиноков Иван Егоров
Рождение ребёнка
14.02.1886
Отец ребёнка: Одиноков Иван Егоров
Рождение ребёнка
25.06.1888
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Одиноков Иван Егоров
Рождение ребёнка
28.10.1890
Отец ребёнка: Одиноков Иван Егоров
Рождение ребёнка
1895
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Дмитриев
Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Одиноков Иван Егоров
Смерть
После 1917