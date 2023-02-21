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Татьяна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1884

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Одиноков Иван Егоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.02.1886

Сын: Одиноков Федор Иванов

Отец ребёнка: Одиноков Иван Егоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.06.1888

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Одиноков Иван Егоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.10.1890

Сын: Одиноков Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Одиноков Иван Егоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Дмитриев

Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одиноков Иван Егоров

Смерть
После 1917
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