Шелепин Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения05.11.1902 ст.
Дата смерти21.11.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1902 ст.
Отец: Шелепин Павел Ефимович
Бракосочетание
24.04.1924
Жена: Шелепина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
26.12.1924
Дочь: Петрова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Шелепина Анна Васильевна
mt-ДНК V1a1h1
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Шелепина Анна Васильевна
Смерть
21.11.1993
Тула, город Тула, Тульская область