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Шелепин Михаил Павлович

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Место рождения

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область

Дата рождения

05.11.1902 ст.

Дата смерти

21.11.1993

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1902 ст.

Отец: Шелепин Павел Ефимович

Мать: Шелепина Надежда Ивановна

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Бракосочетание
24.04.1924

Жена: Шелепина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
26.12.1924

Дочь: Петрова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Шелепина Анна Васильевна

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
mt-ДНК V1a1h1
Рождение ребёнка
1926

Сын: Шелепин Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Шелепина Анна Васильевна

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Смерть
21.11.1993
Тула, город Тула, Тульская область
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