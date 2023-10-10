Райн (Пичугина) Матрёна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пичугин Илья
Мать: Пичугина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Райн Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Райн Александр
Отец ребёнка: Райн Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Райн Юрий
Отец ребёнка: Райн Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Райн Александр
Смерть
Неизвестно