Райн (Пичугина) Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райн (Пичугина) Матрёна

Место рождения

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пичугин Илья

Мать: Пичугина Анна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Райн Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Райн Александр

Отец ребёнка: Райн Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Райн Юрий

Отец ребёнка: Райн Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Райн Александр

Смерть
Неизвестно
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
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