Пальчикова (Фокина) Агафья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальчикова (Фокина) Агафья Николаева

Место рождения

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1838 ст.

Дата смерти

25.01.1914

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838 ст.

Отец: Фокин Николай Логинов

Мать: Фокина Татьяна Трифонова

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.01.1865

Дочь: Ларькова Домна Яковлевна

Отец ребёнка: Пальчиков Яков Максимов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1874 ст.

Дочь: Замычкина Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Пальчиков Яков Максимов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.10.1877 ст.

Сын: Пальчиков Артемий Яковлев

Отец ребёнка: Пальчиков Яков Максимов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.1881 ст.

Сын: Пальчиков Иван Яковлев

Отец ребёнка: Пальчиков Яков Максимов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Пальчиков Яков Максимов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пальчиков Яков Максимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Мария Яковлева

Отец ребёнка: Пальчиков Яков Максимов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
25.01.1914
Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от старости
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