Пальчикова (Фокина) Агафья Николаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838 ст.
Дата смерти25.01.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838 ст.
Отец: Фокин Николай Логинов
Мать: Фокина Татьяна Трифонова
Рождение ребёнка
04.01.1865
Дочь: Ларькова Домна Яковлевна
Отец ребёнка: Пальчиков Яков Максимов
Рождение ребёнка
1874 ст.
Дочь: Замычкина Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Пальчиков Яков Максимов
Рождение ребёнка
12.10.1877 ст.
Сын: Пальчиков Артемий Яковлев
Отец ребёнка: Пальчиков Яков Максимов
Рождение ребёнка
21.03.1881 ст.
Отец ребёнка: Пальчиков Яков Максимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Пальчиков Яков Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Мария Яковлева
Отец ребёнка: Пальчиков Яков Максимов
Смерть
25.01.1914
Причина смерти: от старости