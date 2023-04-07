Воскресенская (Воскресенская) Мария Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воскресенская (Воскресенская) Мария Михаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

Мать

1969 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Воскресенский Михаил Гаврилович

Мать: Александрова Капитолина Ивановна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаушкин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаушкин Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаушкин Василий Дмитриевич

Смерть
1963
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