Воскресенская (Воскресенская) Мария Михаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1963
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лаушкин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лаушкин Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963