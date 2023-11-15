Руков Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
13.11.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1897
Сартынья, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Поручатели по жениху: Щоркольского села крестьянин Андрей Слоботсков, Ханланских юрт инородец Савва Филиппович Адин. По невесте: Няроховских юрт инородец Елесей Евфимиевич Уткин, Сосьвинского села ... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1900
Дочь: Рукова Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Рукова Евдокия Николаевна
Тоболдинских юрт инородец Иван Прокопиев Гогылев. Инородческая жена Евдокия Михайлова Гогылева. Священник Василий Молоков
Рождение ребёнка
08.02.1900
Дочь: Пакина Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Рукова Евдокия Николаевна
Восприемники: Кугинских юрт инородец Константин Георгиев Лелятов и инородческая жена Варвара Дионисьева Мелентьева. Священник Василий Молоков
Рождение ребёнка
15.03.1902
Мать ребёнка: Рукова Евдокия Николаевна
Восприемники: Села Шеркальского крестьянин Андрей Алексеев Слободсков, инородческая дочь Ксения Семенова Рукова Священник Василий Молоков
Рождение ребёнка
11.08.1907
Дочь: Рукова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Рукова Евдокия Николаевна
Восприемники: Няксимвольского прихода Усть-тапсуйских юрт инородец Михаил Федоров Куриков и Аныевских юрт инородка Евдокия Кириллова Сайнахова Священник Федор Мещеряков
Рождение ребёнка
01.02.1911
Мать ребёнка: Рукова Евдокия Николаевна
Восприемники: инородец Аныевских юрт Симеон Ермилов Явлин и Ломбовожских юрт инородческая вдова Татьяна Васильева Самбилталова Священник Федор Мещеряков
Рождение ребёнка
11.07.1913
Дочь: Рукова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Рукова Евдокия Николаевна
Восприемники: Тобольской губернии, Березовского уезда, Сосвинской волости Аныевских юрт инородец Савва Константинов Кислобаев и Яныпаульских юрт инородка Татьяна Иванова фамилии не помнит Священник Фе... Показать все
Смерть
Неизвестно