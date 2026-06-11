Любичева Пелагея Павлова 1724 — найти родственников по фамилии на Familio

Любичева Пелагея Павлова

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1724

умерла Неизвестно

Супруги
Любич Кондрат Яковлев1716 г.р.
Дети
(Любичева) Мелания Кондратова1743 г.р.
(Любичева) Анна Кондратова1747 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любич Кондрат Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любич Афанасий Кондратов

Отец ребёнка: Любич Кондрат Яковлев

Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Любичева) Мелания Кондратова

Отец ребёнка: Любич Кондрат Яковлев

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Любичева) Анна Кондратова

Отец ребёнка: Любич Кондрат Яковлев

Рождение ребёнка
1748

Сын: Любич Иван Кондратов

Отец ребёнка: Любич Кондрат Яковлев

Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Павловская волость, село Павловка

Рождение ребёнка
1760 или 1765

Дочь: Федорченкова (Любичева) Анна Кондратова

Отец ребёнка: Любич Кондрат Яковлев

Смерть
Неизвестно

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