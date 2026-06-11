Любичева Пелагея Павлова
женский, родилась 1724
умерла Неизвестно
Супруги
Любич Кондрат Яковлев1716 г.р.
Дети
(Любичева) Мелания Кондратова1743 г.р.
(Любичева) Анна Кондратова1747 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Любич Кондрат Яковлев
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Любичева) Мелания Кондратова
Отец ребёнка: Любич Кондрат Яковлев
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Любичева) Анна Кондратова
Отец ребёнка: Любич Кондрат Яковлев
Рождение ребёнка
1748
Сын: Любич Иван Кондратов
Отец ребёнка: Любич Кондрат Яковлев
Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Павловская волость, село Павловка
Рождение ребёнка
1760 или 1765
Дочь: Федорченкова (Любичева) Анна Кондратова
Отец ребёнка: Любич Кондрат Яковлев
Смерть
Неизвестно