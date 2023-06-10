Али Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1981
Отец: не указан
Рождение ребёнка
18.06.2003
Дочь: Али Диана Наушадовна
Отец ребёнка: Али Наушад
Рождение ребёнка
18.06.2003
Дочь: Али Диана Наушадовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.02.2008
Дочь: Али Николь Наушадовна
Отец ребёнка: Али Наушад
Рождение ребёнка
06.11.2012
Дочь: Али Саманта Наушадовна
Отец ребёнка: Али Наушад
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамасидиков Пахлавон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Али Марьям
Отец ребёнка: Али Наушад