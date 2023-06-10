Али Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Али Марина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1981

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1981

Отец: не указан

Мать: Фотелидзе Марина Тихоновна

Рождение ребёнка
18.06.2003

Дочь: Али Диана Наушадовна

Отец ребёнка: Али Наушад

Рождение ребёнка
18.06.2003

Дочь: Али Диана Наушадовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.02.2008

Дочь: Али Николь Наушадовна

Отец ребёнка: Али Наушад

Рождение ребёнка
06.11.2012

Дочь: Али Саманта Наушадовна

Отец ребёнка: Али Наушад

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамасидиков Пахлавон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Али Марьям

Отец ребёнка: Али Наушад

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