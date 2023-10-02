Евфимья Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимья Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Борис Тихонов

Мать: не указана

Смерть
После 1834
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