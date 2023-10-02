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Евфимья Борисова
Евфимья Борисова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1776
Дата смерти
После 1834
Пол
Женский
Отец
Борис Тихонов
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец:
Борис Тихонов
Мать: не указана
Смерть
После 1834
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