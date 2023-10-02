Хроменкова Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хроменкова Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1912 ст.

Сын: Хроменков Леонид Георгиевич

Отец ребёнка: Хроменков Георгий Маркович

Место жительства
1912 ст.
Елионка, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хроменков Георгий Маркович

Смерть
Неизвестно
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