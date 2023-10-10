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Провалов Василий Александрович

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1939

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Провалов Александр Филиппович

Мать: Провалова Мария Павловна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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