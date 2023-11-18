Гражданко Виктор Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1964
Дочь: Гражданко Оксана Викторовна
Мать ребёнка: Гражданко Анжелика Александровна
Рождение ребёнка
16.10.1969
Дочь: Гражданко Александра Викторовна
Мать ребёнка: Гражданко Анжелика Александровна
Бракосочетание
Неизвестно