Гражданко Виктор Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гражданко Виктор Мартынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1964

Дочь: Гражданко Оксана Викторовна

Мать ребёнка: Гражданко Анжелика Александровна

Рождение ребёнка
16.10.1969

Дочь: Гражданко Александра Викторовна

Мать ребёнка: Гражданко Анжелика Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гражданко Анжелика Александровна

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