Худяков Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения05.07.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1895 ст.
Отец: Худяков Алексей Иванович
Мать: Худякова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Около 1922
Рождение ребёнка
Около 1924
Рождение ребёнка
19.12.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно