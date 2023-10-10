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Худяков Сергей Алексеевич

Место рождения

Дмитров, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

05.07.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1895 ст.

Отец: Худяков Алексей Иванович

Мать: Худякова Ольга Петровна

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Худякова Мария Алексеевна

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Худякова Мария Алексеевна

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
19.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Худякова Мария Алексеевна

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова Мария Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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