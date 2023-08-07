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Смольянов Иван Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Смольянов Трофим Михайлович

Мать: Марья Никифоровна

Рождение ребёнка
08.01.1891

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Смольянова Акулина Нестеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смольянова Акулина Нестеровна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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