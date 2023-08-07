Смольянов Иван Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Смольянов Трофим Михайлович
Мать: Марья Никифоровна
Рождение ребёнка
08.01.1891
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Смольянова Акулина Нестеровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно