Хвостиков Параскева Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Хвостикова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
19.04.1874
Дочь: Хвостикова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
15.06.1876
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
29.06.1878
Сын: Хвостиков Филипп Иванович
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
20.12.1879
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
10.01.1881
Сын: Хвостиков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно