Хвостиков Параскева Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостиков Параскева Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Хвостикова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Хвостиков Иван Иванович

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Семёнович

Рождение ребёнка
19.04.1874

Дочь: Хвостикова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Семёнович

Рождение ребёнка
15.06.1876

Сын: Хвостиков Тихон Иванович

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Семёнович

Рождение ребёнка
29.06.1878

Сын: Хвостиков Филипп Иванович

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Семёнович

Рождение ребёнка
20.12.1879

Сын: Хвостиков Игнат Иванович

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Семёнович

Рождение ребёнка
10.01.1881

Сын: Хвостиков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостиков Иван Семёнович

Смерть
Неизвестно
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