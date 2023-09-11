Гринь Иван Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1932
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.?
Дочь: Луференко Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Гринь Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гринь Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гринь Анна Павловна
Смерть
1999