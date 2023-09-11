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Гринь Иван Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1932

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.?

Дочь: Луференко Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Гринь Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гринь Александр Иванович

Мать ребёнка: Гринь Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринь Анна Павловна

Смерть
1999
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