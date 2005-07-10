Измайлов Николай Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1935
Дата смерти10.07.2005
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1935
Рождение ребёнка
10.07.1972
Дочь: Измайлова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Измайлова Римма Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Измайлова Римма Васильевна
Смерть
10.07.2005