Измайлов Николай Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измайлов Николай Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1935

Дата смерти

10.07.2005

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1935

Отец: Измайлов Матвей Максимович

Мать: Измайлова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
10.07.1972

Дочь: Измайлова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Измайлова Римма Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Измайлова Римма Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Измайлова Римма Васильевна

Смерть
10.07.2005
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