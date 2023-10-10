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Тронин Феофилакт Иванов

Место рождения

Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Между 1707 и 1716

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1707 и 1716

Отец: Тронин Иван Михайлов

Мать: Тронина Гликерья Никифорова

Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Тронин Филимон Феофилактов

Мать ребёнка: Тронина Варвара Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Тронин Андрей Феофилактов

Мать ребёнка: Тронина Варвара Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Тронин Григорий Феофилактов

Мать ребёнка: Тронина Варвара Тимофеева

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тронина Варвара Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1776
Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
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