Тронин Феофилакт Иванов
Место рождения
Дата рожденияМежду 1707 и 1716
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1707 и 1716
Отец: Тронин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Тронин Филимон Феофилактов
Мать ребёнка: Тронина Варвара Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Тронин Андрей Феофилактов
Мать ребёнка: Тронина Варвара Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Тронин Григорий Феофилактов
Мать ребёнка: Тронина Варвара Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1776