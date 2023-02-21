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Лютиков Дмитрий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1963

Отец: Лютиков Анатолий Ефимович

Мать: Лютикова-Лаптева Валентина Павловна

Рождение ребёнка
1985

Сын: Лютиков Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Лютикова - Вейскерберг Инга Рудольфовна

Рождение ребёнка
1987

Сын: Лютиков Рудольф Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1993

Дочь: Лютикова Мишель Анатольевна

Мать ребёнка: Лютикова - Вейскерберг Инга Рудольфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лютикова - Вейскерберг Инга Рудольфовна

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