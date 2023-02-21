Лютиков Дмитрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1963
Рождение ребёнка
1985
Сын: Лютиков Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Лютикова - Вейскерберг Инга Рудольфовна
Рождение ребёнка
1987
Сын: Лютиков Рудольф Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1993
Дочь: Лютикова Мишель Анатольевна
Мать ребёнка: Лютикова - Вейскерберг Инга Рудольфовна
Бракосочетание
Неизвестно