Ерёмина Варвара Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.10.1800
МК 1800г. (свадьба/запись плохо сохранилась/жених отрок д. Шишмаринской/невеста поч. Нешумиловского отец вроде Онис? ?танина дочь девка Варвара) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1069
Рождение ребёнка
12.07.1803 ст.
Дочь: Улита Артемьева
Отец ребёнка: Ерёмин Артемон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Фёврония Артемьева
Отец ребёнка: Ерёмин Артемон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Ерёмин Артемон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Афанасия Артемьева
Отец ребёнка: Ерёмин Артемон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Ерёмин Артемон Афанасьевич
Смерть
До 1834