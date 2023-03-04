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Ерёмина Варвара Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.10.1800

Муж: Ерёмин Артемон Афанасьевич

МК 1800г. (свадьба/запись плохо сохранилась/жених отрок д. Шишмаринской/невеста поч. Нешумиловского отец вроде Онис? ?танина дочь девка Варвара) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1069
Рождение ребёнка
12.07.1803 ст.

Дочь: Улита Артемьева

Отец ребёнка: Ерёмин Артемон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Фёврония Артемьева

Отец ребёнка: Ерёмин Артемон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Ерёмин Андрей Артемьевич

Отец ребёнка: Ерёмин Артемон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Афанасия Артемьева

Отец ребёнка: Ерёмин Артемон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Ерёмин Лука Артемьевич

Отец ребёнка: Ерёмин Артемон Афанасьевич

Смерть
До 1834
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