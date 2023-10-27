Елисеев Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.?

Сын: Елисеев Николай Александрович

Мать ребёнка: Елисеева Зинаида Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Елисеева Зинаида Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Зинаида Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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