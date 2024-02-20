Долгая (Руденко) Анна Домиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгая (Руденко) Анна Домиановна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

1881

Дата смерти

10.12.1903

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1901

Муж: Долгий Александр Андреевич

Рождение ребёнка
30.09.1902

Сын: Долгий Михаил Александрович

Отец ребёнка: Долгий Александр Андреевич

Смерть
10.12.1903
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Рождение ребёнка
20.10.1904

Сын: Долгий Григорий Александрович

Отец ребёнка: Долгий Александр Андреевич

Рождение ребёнка
16.03.1906

Сын: Долгий Алексей Александрович

Отец ребёнка: Долгий Александр Андреевич

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