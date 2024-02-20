Долгая (Руденко) Анна Домиановна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рождения1881
Дата смерти10.12.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1901
Рождение ребёнка
30.09.1902
Сын: Долгий Михаил Александрович
Отец ребёнка: Долгий Александр Андреевич
Смерть
10.12.1903
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Рождение ребёнка
20.10.1904
Сын: Долгий Григорий Александрович
Отец ребёнка: Долгий Александр Андреевич
Рождение ребёнка
16.03.1906
Сын: Долгий Алексей Александрович
Отец ребёнка: Долгий Александр Андреевич