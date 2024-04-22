Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Михеева (Белотелова) Надежда Владимировна
Михеева (Белотелова) Надежда Владимировна
Написать автору
Древо
Место рождения
Димитровград
, город Димитровград, Ульяновская область
Дата рождения
07.08.1966
Пол
Женский
Отец
Белотелов Владимир Михайлович
Около 1932 г.р.
Мать
Белотелова (Ляпина) Екатерина Дмитриевна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1966
Отец:
Белотелов Владимир Михайлович
Мать:
Белотелова Екатерина Дмитриевна
Димитровград
, город Димитровград, Ульяновская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия