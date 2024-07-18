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Гордей-Георгий-Егор Никифорович

Место рождения

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

10.04.1874

Дата смерти

30.12.1938

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1874

Отец: Никифор Андреевич

Мать: Васса Василиса Васильевна (Сергеевна)

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
02.07.1899

Жена: Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Елизавета Георгиевна

Мать ребёнка: Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
01.11.1906

Сын: Михаил Егорович

Мать ребёнка: Анастасия Павловна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
22.04.1908

Сын: Стефан Степан Георгиевич

Мать ребёнка: Анастасия Павловна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
16.03.1912

Дочь: (Егорова) Клавдия Георгиевна Егоровна

Мать ребёнка: Анастасия Павловна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
24.10.1914

Сын: Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Анастасия Павловна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
13.05.1918

Сын: Алексей Егорович-Георгиевич

Мать ребёнка: Анастасия Павловна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
30.12.1938

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