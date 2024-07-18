Гордей-Георгий-Егор Никифорович
Место рождения
Дата рождения10.04.1874
Дата смерти30.12.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1874
Бракосочетание
02.07.1899
Жена: Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Елизавета Георгиевна
Мать ребёнка: Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
01.11.1906
Сын: Михаил Егорович
Мать ребёнка: Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
22.04.1908
Мать ребёнка: Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
16.03.1912
Дочь: (Егорова) Клавдия Георгиевна Егоровна
Мать ребёнка: Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
24.10.1914
Сын: Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
13.05.1918
Сын: Алексей Егорович-Георгиевич
Мать ребёнка: Анастасия Павловна
Смерть
30.12.1938