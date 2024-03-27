Хамитов Камиль Мифтахович
Место рожденияд.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1921
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хамитова Тагзима
Смерть
1996
г. Уфа, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Уфа, РБ, РФ