Хамитов Камиль Мифтахович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитов Камиль Мифтахович

Место рождения

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1921

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

После 1898 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович

Мать: Хамитова Махруй Гильфановна

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамитова Тагзима

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамитова Тагзима

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамитова Тагзима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамитова Тагзима

Смерть
1996
г. Уфа, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Уфа, РБ, РФ
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