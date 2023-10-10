Южакова Зиновья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮжакова Зиновья Васильевна

Южакова Зиновья Васильевна

Место рождения

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Южаков Василей Фёдорович

Мать: Игнатьева Евдокия Яковлевна

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Полиестова Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Полиестов Кондратей Иванович

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Полиестов Калина Кондратьевич

Отец ребёнка: Полиестов Кондратей Иванович

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.02.1763

Сын: Полиестов Доментиан Кондратьевич

Отец ребёнка: Полиестов Кондратей Иванович

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полиестов Кондратей Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close