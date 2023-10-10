Южакова Зиновья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Полиестова Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Полиестов Кондратей Иванович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Полиестов Калина Кондратьевич
Отец ребёнка: Полиестов Кондратей Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1763
Сын: Полиестов Доментиан Кондратьевич
Отец ребёнка: Полиестов Кондратей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно