Баранова (Ермакова) Матрена Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1923
Дочь: Туркина Наталья Стефановна
Отец ребёнка: Баранов Степан Емельянович
д.Санники Смоленского района Смоленской области
Смерть
1937
д.Санники Смоленского района Смоленской области