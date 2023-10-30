Баранова (Ермакова) Матрена Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранова (Ермакова) Матрена Емельяновна

Баранова (Ермакова) Матрена Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1923

Дочь: Туркина Наталья Стефановна

Отец ребёнка: Баранов Степан Емельянович

д.Санники Смоленского района Смоленской области
Смерть
1937
д.Санники Смоленского района Смоленской области
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close