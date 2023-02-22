Галайко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галайко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галайко Ольга Осиповна

Рождение ребёнка
14.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галайко Ольга Осиповна

Княжполь, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галайко Ольга Осиповна

Смерть
Неизвестно
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