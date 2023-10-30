Гуторов Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения28.12.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.2002
Мать ребёнка: Гуторова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
20.04.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.02.2014
Дочь: Гуторова Таисия Сергеевна
Мать ребёнка: Гуторова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гуторова Татьяна Александровна