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Гуторов Сергей Александрович

Место рождения

Братск, город Братск, Иркутская область

Дата рождения

28.12.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2002 г.р.
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2014 г.р.
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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
26.04.2002

Сын: Гуторов Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Гуторова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
20.04.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
?.02.2014

Дочь: Гуторова Таисия Сергеевна

Мать ребёнка: Гуторова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуторова Татьяна Александровна

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