Корнилова Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилов Феодор Иванович

Отец ребёнка: Корнилов Иван Венедиктович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилов Павел Иванович

Отец ребёнка: Корнилов Иван Венедиктович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилов Николай Иванович

Отец ребёнка: Корнилов Иван Венедиктович

Смерть
Неизвестно
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